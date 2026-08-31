Apple accuse un employé d'OpenAI d'avoir consulté des schémas de circuits après avoir rejoint une start-up

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a affirmé lundi qu’un des défendeurs dans le procès pour violation de secrets commerciaux qu’elle a intenté contre OpenAI, le créateur de ChatGPT, avait eu accès au schéma d’un circuit convertisseur de puissance alors qu’il travaillait chez OpenAI, selon un document déposé devant un tribunal fédéral américain.