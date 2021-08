Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : accord trouvé avec les développeurs sur l'App Store information fournie par Cercle Finance • 27/08/2021 à 14:12









(CercleFinance.com) - Apple a annoncé hier soir avoir trouvé un accord qui pourrait lui permettre de régler un litige qui l'opposait depuis plus de deux ans à des développeurs américains lui reprochant le fonctionnement de sa boutique d'applications en ligne, l'App Store. Cet accord - qui doit encore être validé par la justice américaine - devrait permettre au géant technologique de mettre fin à une requête en recours collectif qui avait été déposée en 2019 devant une cour de justice du district nord de la Californie. Aux termes de l'accord, qui comporte sept points, les développeurs d'applications présents sur l'App Store pourront désormais contacter directement leurs clients, notamment par courrier électronique. Ce volet signifie que les vendeurs utilisant la plateforme pourront proposer à leurs utilisateurs des méthodes de paiement alternatives à celle associée à iOS, le système d'exploitation mobile d'Apple. Dans ces conditions, les développeurs n'auront à s'acquitter d'aucune commission auprès d'Apple au titre de la vente d'un application payante sur l'App Store, précise le groupe dans un communiqué. Le taux de commission standard sur l'App Store est de 30% pour les entreprises dont les revenus, une fois les commissions versées, dépassent un million de dollars. Pour les entrepreneurs générant moins d'un million de dollars de revenus par an, cette commission se limite à 15%

Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.55%