Apple: accentue le recours au matériaux recyclés

(CercleFinance.com) - Apple annonce avoir étendu l'utilisation de matériaux recyclés au sein de ses produits.



La marque à la pomme indique ainsi avoir introduit pour la première fois de l'or recyclé certifié et avoir plus que doublé l'utilisation de tungstène recyclé, d'éléments de terres rares et de cobalt dans ses produits.



Près de 20 % de tous les matériaux utilisés dans les produits Apple en 2021 étaient des matériaux recyclés l'utilisation la plus élevée jamais réalisée de contenu recyclé, affirme la société.



Apple a publié de nouveaux détails sur ces progrès, ses efforts d'innovation en matière de recyclage et l'énergie propre dans son rapport sur les progrès environnementaux 2022.





