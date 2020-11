Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple abaisse le montant de sa commission pour les petits développeurs Reuters • 18/11/2020 à 12:43









18 novembre (Reuters) - Apple AAPL.O a annoncé mercredi son intention d'abaisser la commission qu'il prélève sur les ventes d'applications et de services via l'App Store pour les développeurs réalisant jusqu'à un million de dollars de chiffre d'affaires annuel sur son magasin. Cette commission, actuellement fixée la première année à 30% du prix du produit et à 15% les années suivantes dans le cas d'un service par abonnement, va être ramenée automatiquement à 15% dès la première année pour les petits développeurs, à compter du 1er janvier 2021. Les commissions exigées par Apple et ses pratiques commerciales font l'objet d'enquêtes des autorités de régulation, des sociétés comme Microsoft MSFT.O , Spotify Technology SPOT.N , Match Group MTCH.O et bien d'autres ayant déposé des plaintes pour dénoncer des frais jugés excessifs et un monopole du groupe californien sur le marché des applications pour iPhone. Pour sa défense, Apple a déclaré que ses règles s'appliquaient uniformément à tous les développeurs et que son App Store leur permettaient d'accéder à une énorme base d'utilisateurs sans qu'il leur soit nécessaire de mettre en place des systèmes de paiement dans les 175 pays où le groupe opère. (Stephen Nellis; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

