Apple : a versé 220 millions pour la lutte contre le sida

(CercleFinance.com) - Le groupe Apple a annoncé ce week-end avoir versé, depuis 13 ans, quelque 220 millions d'euros pour la lutte contre le sida, via ses produits estampillés (RED). Plusieurs produits sont concernés par une version (RED), dont les iPhone, iPod, coques et casques Beats. Rappelons qu'un pourcentage des recettes sur ceux-ci est reversé au fonds mondial de lutte contre le sida. Le groupe Apple s'est par ailleurs engagé à reverser 1 dollar par achat réalisé avec Apple Pay dans un Apple store, physique ou en ligne, et ce jusqu'à ce soir.

Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.11%