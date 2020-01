Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : a publié des résultats records pour le T1 Cercle Finance • 29/01/2020 à 09:56









(CercleFinance.com) - Joyeux Noël pour Apple : la firme de Cupertino a fait état cette nuit de résultats sensiblement supérieurs aux attentes des analystes pour le premier trimestre de son exercice 2020, débuté en octobre et achevé fin décembre. Les fêtes ont donc été propices à la marque à la pomme, Apple publiant pour la période un chiffre d'affaires en hausse de +8,9%, à 91,8 milliards de dollars, un record pour le groupe. Le bénéfice par action ressort à 4,99 dollars (+19%), soit 55 cents de plus que ce qu'anticipaient les analystes. Le bénéfice net ressort à 22,2 milliards de dollars, un nouveau record. Dans le détail, les ventes d'iPhone se portent bien : elles ont rapporté près de 56 milliards de dollars sur la période, en hausse de +7,6%. L'activité 'wearables' (montres connectées, écouteurs...) a vu, elle, ses revenus bondir de +36%. Enfin, le segment 'services', sur lequel Apple compte beaucoup dans sa nouvelle stratégie (lancement d'Apple TV+, d'une carte de crédit...), est prometteur, avec des revenus à 12,7 milliards de dollars, en hausse de +17%. Les prévisions, enfin, sont à la hauteur des bons résultats du groupe : entre 63 et 67 milliards de dollars de revenus pour le trimestre en cours.

