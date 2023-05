Apple: a investi 20 milliard d'euros en Europe en 2022 information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 12:35

(CercleFinance.com) - Apple a annoncé aujourd'hui que ses dépenses engagées auprès des fournisseurs européens avaient augmenté de plus de 50% depuis 2018, pour atteindre un montant total de 85milliards d'euros sur les cinq dernières années et de plus de 20milliards d'euros sur la seule année 2022.



Les investissements concernent plus de 4000fournisseurs européens et favorisent les innovations que l'on retrouve dans chaque produit conçu par Apple, des capteurs de l'AppleWatch aux lasers de l'iPhone, en passant par les microcontrôleurs du Mac.



Ces investissements 'contribuent également à faire progresser la transition écologique de l'industrie européenne', souligne Apple, rappelant s'être engagé à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de sa chaîne logistique d'ici la fin de la décennie.



Par le biais de ces investissements et de l'économie des apps iOS, Apple a permis de créer plus de 2,6millions d'emplois en Europe, indique la firme.



'Les partenariats solides que nous entretenons avec nos fournisseurs européens ont contribué à la création de technologies très innovantes', assure Cathy Kearney, vice-présidente des Opérations d'Apple.