Apple : 430 milliards de dollars d'investissements aux USA

(CercleFinance.com) - Apple a annoncé lundi qu'il avait prévu d'investir quelque 430 milliards de dollars aux Etats-Unis au cours des cinq prochaines années, un projet appelé à se traduire par la création de 20.000 nouveaux emplois. Le géant technologique explique que ce montant marque une nette accélération par rapport au budget de 350 milliards de dollars qu'il avait alloué à son précédent plan quinquennal d'investissement, mis en place en 2018. Dans son communiqué, Apple souligne que cette enveloppe a été largement dépassée lors des trois premières années d'existence du programme. Dans le cadre du nouveau plan, le groupe de Cupertino (Californie) explique notamment avoir l'intention de consacrer un investissement de plus d'un milliard de dollars à la construction d'un nouveau 'campus' d'entreprise en Caroline du Nord. Ce nouveau centre d'ingénierie, qui devrait employer au moins 3000 personnes, sera consacré à la recherche sur l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et les logiciels, précise Apple. Le fabricant de l'iPhone dit par ailleurs prévoir la création de milliers d'autres emplois dans des domaines tels que les technologies au silicium et la téléphonie mobile de cinquième génération (5G).

Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.36%