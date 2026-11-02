Apollo lance une plateforme de crédit européenne de 10 milliards d'euros

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Le gestionnaire d'actifs mondial Apollo APO.N a lancé lundi une plateforme de crédit européenne de 10 milliards d'euros (11,2 milliards de dollars), visant à répondre à la demande croissante de financement privé alors que le continent renforce ses investissements dans les secteurs de la défense, de l'énergie et des infrastructures.

* Cette plateforme, baptisée European Credit Company (ECC), proposera des prêts aux entreprises, aux promoteurs et aux détenteurs d’actifs immobiliers, a indiqué Apollo dans un communiqué.

* Cette plateforme est le dernier exemple en date de l’essor des fonds de crédit privés, l’agence de notation Moody’s prévoyant que les actifs sous gestion dépasseront les 2 000 milliards de dollars en 2026 et avoisineront les 4 000 milliards de dollars d’ici 2030

* ECC bénéficie également du soutien du fonds souverain Abu Dhabi Investment Council, du groupe d’assurance européen Athora, de la banque japonaise Norinchukin, de la banque britannique Standard Chartered STAN.L et de la société américaine d’investissements alternatifs Aranda

* ECC est implantée à Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg et Milan, a précisé Apollo

* La plateforme sera dirigée par le directeur général Giacomo Petrobelli et le président Christian Meissner, et travaillera en collaboration avec l'ensemble du groupe Apollo, précise le communiqué

* « La création d’ECC répond à une opportunité unique de mobiliser des capitaux mondiaux pour financer le programme de croissance à long terme de l’Europe », a déclaré M. Petrobelli dans le communiqué (1 dollar = 0,8948 euro)