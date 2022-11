Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Apollo: l'UE autorise la coacquisition de Aedes, en Italie information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 15:09

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint d'Aedes SIIQ (Aedes) par VI-BA (VI-BA), Apollo Global Real Estate Management (Apollo) et Hines International Real Estate Holdings (Hines).



Aedes est une société italienne d'investissement immobilier qui détient un portefeuille de 65 biens immobiliers principalement situés dans le nord de l'Italie et utilisés principalement pour des commerces et des bureaux.



Egalement italienne, VI-BA est active dans l'investissement, la construction, le développement, la location et la vente de biens immobiliers.



Apollo est un gestionnaire états-unien d'actifs alternatifs mondial.



Enfin, Hines est une société états-unienne d'investissement, de développement et de gestion immobilière.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur le marché.



