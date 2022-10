Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apollo: l'UE autorise l'acquisition de Tenneco information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 12:58









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition de Tenneco par Apollo Management, tous deux aux États-Unis.

Tenneco est un fabricant et fournisseur mondial de composants pour véhicules automobiles.



Apollo est actif dans la gestion d'actifs mondiaux et les investissements de portefeuille.



Par l'intermédiaire de sa société de portefeuille MAFTEC Co. Ltd ('MAFTEC') du Japon, Apollo est active dans la fabrication et la fourniture de divers produits en laine de fibres d'alumine polycristalline ('PCW'), y compris des tapis de support de substrat, qui sont utilisés par Tenneco comme un intrant pour la fabrication de systèmes d'échappement automobiles.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que MAFTEC n'est pas un fournisseur important de mats de support de substrat en PCW.







Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.