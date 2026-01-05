Apollo investit 1,2 milliard de dollars dans QXO ; les actions augmentent

5 janvier - ** Les actions du distributeur de produits de construction QXO QXO.N augmentent de près de 8,8 % à environ 21,5 $ avant la mise sur le marché

** Apollo Global Management accepte d'investir 1,2 milliard de dollars pour poursuivre des opportunités d'acquisition jusqu'au 15 juillet 2026 - QXO

** QXO émet des actions privilégiées perpétuelles convertibles avec un dividende annuel de 4,75 %, convertibles en actions ordinaires à 23,25 $ par action

** Une moyenne de 16 analystes évaluent le titre à "acheter" ou plus, leur PT médian est de 30 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 2,2 % depuis le début de l'année