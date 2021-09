Apollo Global Management rachète MAFTEC

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Apollo Global Management a annoncé que des fonds gérés par ses affiliés ont conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de l'activité Matériaux thermiques et de contrôle des émissions (MAFTEC) de Mitsubishi Chemical Corporation. L'opération devrait être finalisée d'ici mars 2022. Cette opération constitue le deuxième investissement d'Apollo au Japon cette année, alors que la société accélère son expansion dans la région.

