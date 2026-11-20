Apollo et Goldman mènent un financement par emprunt de 44 milliards de dollars pour SpaceX GPU

Apollo et Goldman Sachs ont fixé le prix d’un montage de dette d’environ 44 milliards de dollars destiné à financer l’acquisition par SpaceX de puces GPU de Nvidia et d’équipements connexes, ce qui, selon les deux sociétés, constitue le plus important financement jamais organisé dans le domaine des puces liées à l’IA.

La demande des investisseurs ayant dépassé l’offre, le montant de l’opération a pu être revu à la hausse. Le produit de cette opération devrait contribuer à financer le déploiement par SpaceX des puces Vera Rubin de nouvelle génération de Nvidia, dans le cadre de l’extension de sa présence dans le domaine du calcul IA terrestre.

Les obligations A3 senior garanties, d’un montant de 25,17 milliards de dollars et arrivant à échéance en avril 2033, ont été émises à un taux de rendement de 8,259 %, selon une source proche de l’opération.

Environ 4,4 milliards de dollars de titres A2 senior garantis, arrivant à échéance en avril 2031, ont été vendus à 7,66 %, a précisé la source, tandis que 2,564 milliards de dollars de titres subordonnés garantis de classe B, arrivant à échéance en avril 2033, ont été vendus à 8,36 %.

Cette opération souligne les importants besoins en capitaux liés à l’essor de l’IA, alors que les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour s’assurer l’accès à des processeurs de pointe et mettre en place l’infrastructure informatique nécessaire au développement de l’IA.

Les échéanciers de location devraient débuter lors de la livraison des GPU et des équipements associés au cours du premier semestre 2027.

BlackRock, Goldman Sachs Asset Management et des comptes gérés par KKR ont apporté des engagements de référence pour cette transaction, précise le communiqué.

SpaceX a déclaré le mois dernier qu’une filiale d’Apollo Global Management achèterait des puces d’IA et du matériel serveur pour les louer à la société dans le cadre d’une opération dont le montant total des paiements en principal s’élèverait à environ 40 milliards de dollars.