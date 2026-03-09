 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Apollo devrait conclure l'acquisition de sa participation dans l'Atlético de Madrid cette semaine, selon Expansion
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 08:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bras d'investissement sportif du fonds américain Apollo APO.N , Apollo Sports Capital, va conclure l'acquisition de 55% du club de football espagnol Atletico Madrid le 12 mars, a annoncé lundi le journal espagnol Expansion, citant des sources.

Ni Apollo ni l'Atletico Madrid n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Apollo Sports Capital a accepté en novembre de devenir l'actionnaire majoritaire du club de première division. Une source a déclaré que l'opération valoriserait l'ensemble du club à environ 2,5 milliards d'euros (2,88 milliards de dollars).

(1 $ = 0,8667 euros)

Fusions / Acquisitions
Sport

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
108,700 USD NYSE -2,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank