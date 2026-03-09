Apollo devrait conclure l'acquisition de sa participation dans l'Atlético de Madrid cette semaine, selon Expansion

Le bras d'investissement sportif du fonds américain Apollo APO.N , Apollo Sports Capital, va conclure l'acquisition de 55% du club de football espagnol Atletico Madrid le 12 mars, a annoncé lundi le journal espagnol Expansion, citant des sources.

Ni Apollo ni l'Atletico Madrid n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Apollo Sports Capital a accepté en novembre de devenir l'actionnaire majoritaire du club de première division. Une source a déclaré que l'opération valoriserait l'ensemble du club à environ 2,5 milliards d'euros (2,88 milliards de dollars).

(1 $ = 0,8667 euros)