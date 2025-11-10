 Aller au contenu principal
Apollo devient actionnaire majoritaire de l'Atlético de Madrid
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition vers d'autres abonnés sans modification du texte)

La branche d'investissement dans le sport du fonds américain Apollo APO.N , Apollo Sports Capital, a accepté de devenir l'actionnaire majoritaire du club de football espagnol de premier plan Atletico Madrid, a annoncé le club lundi, sans divulguer de détails financiers.

Une source proche de l'accord a déclaré que l'ensemble du club serait valorisé à environ 2,5 milliards d'euros (2,92 milliards de dollars).

Cette opération est la dernière initiative en date des sociétés de capital-investissement dans le domaine du sport, attirées par la stabilité et la prévisibilité des revenus qu'il génère.

Le directeur général du club, Miguel Angel Gil Marin, et le président, Enrique Cerezo, resteront dans leurs fonctions et actionnaires, a déclaré l'Atletico, et l'investissement devrait être achevé au premier trimestre 2026.

Des sources ont déclaré à Reuters en septembre que l'entreprise américaine cherchait à prendre le contrôle du club en acquérant une partie des participations détenues par Gil Marin, Cerezo et, éventuellement, par le fonds d'investissement Ares Management.

A&O Shearman a été le conseiller juridique d'Apollo Sports Capital. ECIJA a agi en tant que conseiller juridique de Gil Marin et Cerezo.

(1 dollar = 0,8575 euro)

Fusions / Acquisitions
Sport

