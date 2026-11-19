Apollo Global Management APO.N a annulé un projet de prêt de 2 milliards de dollars destiné au propriétaire de Manchester City, a rapporté le Financial Times, citant des sources proches du dossier.
L'opération a échoué après qu'une commission indépendante a conclu en septembre que le club avait utilisé des contrats commerciaux « fictifs » dans le cadre de manœuvres visant à gonfler ses recettes et à sous-estimer ses coûts de plus de 900 millions de livres sterling (1,18 milliard de dollars), sur près d'une décennie, précise le journal.
Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.
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Le gestionnaire d’actifs basé à New York en était aux dernières étapes de la négociation du prêt destiné au City Football Group lorsque l’accord a échoué, a indiqué le FT
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Le club, détenu par Abu Dhabi United Group Investment & Development, a nié toute malversation et a déclaré qu’il ferait appel « au motif que l’avis contient des erreurs matérielles manifestes, tant sur le plan juridique que sur celui des principes et des faits, et qu’il n’est pas fiable »
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Le prêt d’Apollo aurait apporté des liquidités supplémentaires au groupe et aurait servi à refinancer des lignes de crédit existantes, a ajouté le FT.
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Apollo et Manchester City n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures d’ouverture habituelles
(1 dollar = 0,7614 livre sterling)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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