Apollo annule un prêt de 2 milliards de dollars accordé au propriétaire de Manchester City, selon le Financial Times

Apollo Global Management APO.N a annulé un projet de prêt de 2 milliards de dollars destiné au propriétaire de Manchester City, a rapporté le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

L'opération a échoué après qu'une commission indépendante a conclu en septembre que le club avait utilisé des contrats commerciaux « fictifs » dans le cadre de manœuvres visant à gonfler ses recettes et à sous-estimer ses coûts de plus de 900 millions de livres sterling (1,18 milliard de dollars), sur près d'une décennie, précise le journal.

Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Le gestionnaire d’actifs basé à New York en était aux dernières étapes de la négociation du prêt destiné au City Football Group lorsque l’accord a échoué, a indiqué le FT

Le club, détenu par Abu Dhabi United Group Investment & Development, a nié toute malversation et a déclaré qu’il ferait appel « au motif que l’avis contient des erreurs matérielles manifestes, tant sur le plan juridique que sur celui des principes et des faits, et qu’il n’est pas fiable »

Le prêt d’Apollo aurait apporté des liquidités supplémentaires au groupe et aurait servi à refinancer des lignes de crédit existantes, a ajouté le FT.

Apollo et Manchester City n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures d’ouverture habituelles

(1 dollar = 0,7614 livre sterling)