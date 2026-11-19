** L'action Walmart WMT.O a reculé de 0,2 % mercredi, dans l'attente des résultats trimestriels attendus jeudi avant l'ouverture du marché, les investisseurs s'attendant à une croissance modérée du chiffre d'affaires
** Le géant de la distribution devrait afficher, pour le troisième trimestre fiscal, un chiffre d’affaires en hausse de 4 % à 187,27 milliards de dollars et un BPA ajusté de 0,64 dollar, contre 0,62 dollar il y a un an, selon LSEG
** La société a récemment prolongé son accord avec la société de robotique IA Symbotic SYM.O afin d’automatiser ses centres de distribution américains et de renforcer ses capacités en matière de chaîne d’approvisionnement mondiale
** Lors de la conférence téléphonique, les investisseurs attendront des informations sur les promotions pour les achats des fêtes, l’initiative d’achat basée sur l’IA « agentique » et les tendances concernant les abonnements Walmart+, a écrit Joseph Feldman, analyste chez Telsey Advisory Group, dans une note publiée la semaine dernière
** Le titre a progressé d’environ 14 % depuis le début de l’année, surperformant la hausse d’environ 4,5 % de l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI et celle de 5 % du Nasdaq .IXIC
** Le titre WMT se négociait récemment à 40 fois les bénéfices attendus, soit un niveau supérieur à son ratio cours/bénéfice prévisionnel moyen sur cinq ans de 29, selon les données de LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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