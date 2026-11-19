APERÇU : Walmart devrait afficher un chiffre d'affaires en hausse dans son rapport publié jeudi

** L'action Walmart WMT.O a reculé de 0,2 % mercredi, dans l'attente des résultats trimestriels attendus jeudi avant l'ouverture du marché, les investisseurs s'attendant à une croissance modérée du chiffre d'affaires

** Le géant de la distribution devrait afficher, pour le troisième trimestre fiscal, un chiffre d’affaires en hausse de 4 % à 187,27 milliards de dollars et un BPA ajusté de 0,64 dollar, contre 0,62 dollar il y a un an, selon LSEG

** La société a récemment prolongé son accord avec la société de robotique IA Symbotic SYM.O afin d’automatiser ses centres de distribution américains et de renforcer ses capacités en matière de chaîne d’approvisionnement mondiale

** Lors de la conférence téléphonique, les investisseurs attendront des informations sur les promotions pour les achats des fêtes, l’initiative d’achat basée sur l’IA « agentique » et les tendances concernant les abonnements Walmart+, a écrit Joseph Feldman, analyste chez Telsey Advisory Group, dans une note publiée la semaine dernière

** Le titre a progressé d’environ 14 % depuis le début de l’année, surperformant la hausse d’environ 4,5 % de l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI et celle de 5 % du Nasdaq .IXIC

** Le titre WMT se négociait récemment à 40 fois les bénéfices attendus, soit un niveau supérieur à son ratio cours/bénéfice prévisionnel moyen sur cinq ans de 29, selon les données de LSEG