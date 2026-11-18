APERÇU : Walmart devrait afficher un chiffre d'affaires en hausse dans son rapport publié jeudi

** L'action Walmart WMT.O a reculé de 0,2 % mercredi, dans l'attente des résultats trimestriels attendus jeudi avant l'ouverture du marché, les investisseurs s'attendant à une croissance modérée du chiffre d'affaires

** Selon LSEG, le géant de la grande distribution devrait afficher pour le troisième trimestre fiscal un chiffre d’affaires en hausse de 4 % à 187,27 milliards de dollars et un BPA ajusté de 0,64 dollar, contre 0,62 dollar il y a un an

** La société a récemment prolongé son accord avec la société de robotique IA Symbotic SYM.O afin d’automatiser ses centres de distribution aux États-Unis et de renforcer ses capacités en matière de chaîne d’approvisionnement mondiale

** Lors de la conférence téléphonique, les investisseurs attendront des informations sur les promotions pour les achats des fêtes, l’initiative d’achat basée sur l’IA agentique et les tendances concernant les abonnements Walmart+, a écrit Joseph Feldman, analyste chez Telsey Advisory Group, dans une analyse préliminaire publiée la semaine dernière

** Le titre a progressé d’environ 14 % depuis le début de l’année, surperformant la hausse d’environ 4,5 % de l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI et celle de 5 % du Nasdaq .IXIC

** Le titre WMT se négociait récemment à 40 fois les bénéfices attendus, soit un niveau supérieur à son ratio cours/bénéfice prévisionnel moyen sur cinq ans de 29, selon les données de LSEG