APERÇU : Take-Two recule, le lancement de GTA VI en ligne de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** L'action de Take-Two Interactive TTWO.O recule de 2 % à l'approche de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, les investisseurs se concentrant sur le lancement imminent du très attendu « Grand Theft Auto VI »

** L'éditeur de jeux vidéo devrait annoncer un chiffre d'affaires en baisse de 20 % pour le trimestre de septembre, à 1,58 milliard de dollars, et un bénéfice par action ajusté de 94 cents, contre 1,47 dollar il y a un an, selon les données compilées par LSEG

** Le jeu « Grand Theft Auto VI » de la société, dont la sortie est prévue le 19 novembre, pourrait générer entre 3,3 et 5,2 milliards de dollars de ventes dès la semaine de son lancement, selon une étude de Newzoo publiée en juillet

** Au trimestre dernier, la société avait déclaré que les précommandes de GTA VI étaient « sans précédent » , mais avait maintenu ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice, faisant preuve d’un optimisme prudent

** Le titre TTWO a reculé de 18 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de 8 % du Nasdaq .IXIC