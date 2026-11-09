 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

APERÇU : Take-Two recule, le lancement de GTA VI en ligne de mire
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 20:13

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** L'action de Take-Two Interactive TTWO.O recule de 2 % à l'approche de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, les investisseurs se concentrant sur le lancement imminent du très attendu « Grand Theft Auto VI »

** L'éditeur de jeux vidéo devrait annoncer un chiffre d'affaires en baisse de 20 % pour le trimestre de septembre, à 1,58 milliard de dollars, et un bénéfice par action ajusté de 94 cents, contre 1,47 dollar il y a un an, selon les données compilées par LSEG

** Le jeu « Grand Theft Auto VI » de la société, dont la sortie est prévue le 19 novembre, pourrait générer entre 3,3 et 5,2 milliards de dollars de ventes dès la semaine de son lancement, selon une étude de Newzoo publiée en juillet

** Au trimestre dernier, la société avait déclaré que les précommandes de GTA VI étaient « sans précédent » , mais avait maintenu ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice, faisant preuve d’un optimisme prudent

** Le titre TTWO a reculé de 18 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de 8 % du Nasdaq .IXIC

Valeurs associées

NASDAQ Composite
25 206,82 Pts Index Ex +2,55%
TAKE-TWO INTERACTIVE
210,6000 USD NASDAQ -1,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
92,78 -6,58%
CAC 40
8 233,3 +1,16%
2CRSI
17,19 +8,25%
BIOPHYTIS
0,0449 +5,90%
SOITEC
99,88 +5,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank