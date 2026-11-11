APERÇU : Nebius s'envole alors que les investisseurs misent sur la demande en matière d'IA

** Mercredi, l'action du groupe Nebius NBIS.O a bondi de 18,9 % à 159,30 dollars, dans l'attente des résultats du troisième trimestre qui seront publiés jeudi avant l'ouverture de la Bourse, l'attention se portant sur la demande en infrastructures d'IA et les projets d'extension des capacités

** Le titre NBIS a bénéficié d’un élan en séance après que les résultats et les perspectives optimistes de CoreWeave CRWV.O , soutenu par Nvidia, ont apaisé les craintes des investisseurs concernant le secteur de l’IA link

** Selon LSEG, la société de services cloud devrait afficher un chiffre d’affaires trimestriel de 907,5 millions de dollars, contre 146,1 millions il y a un an, et un BPA ajusté de -0,69 dollar, contre -0,40 dollar au troisième trimestre 2025

** L’action NBIS a bondi d’environ 90% depuis le début de l’année, surpassant largement la hausse d’environ 10% de l’indice Nasdaq .IXIC

** La société basée à Amsterdam a obtenu le mois dernier une ligne de financement de 3,5 milliards de dollars auprès de Citi link pour financer le développement de centres de données et l’achat de GPU, dans un contexte de course à l’augmentation des capacités

** Wall Street se montre optimiste: 16 analystes attribuent à l'action une note « acheter » ou supérieure, contre 8 recommandations « conserver »; le cours cible médian s'établit à 300 dollars, contre 255 dollars il y a trois mois