APERÇU : Les bénéfices de Deere devraient progresser alors que les investisseurs misent sur une demande dans le secteur de la construction stimulée par l'IA

** L'action Deere & Co DE.N a reculé de 3,2% mardi, à 612,97 dollars, dans l'attente des résultats trimestriels attendus mercredi avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs se concentrant sur la demande stimulée par l'IA pour ses équipements de construction

** Selon les données de LSEG, DE devrait afficher un BPA ajusté de 4,05 dollars pour le quatrième trimestre fiscal, contre 3,93 dollars il y a un an, pour un chiffre d’affaires de 10,37 milliards de dollars, en baisse de 2% en glissement annuel

** Au cours du trimestre précédent , DE avait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices, car le développement des centres de données, alimenté par l’IA, avait stimulé la demande dans le secteur de la construction et compensé la faiblesse de son activité phare, celle des équipements agricoles, dont la société estime que le creux de la vague sera atteint en 2026

** Le 29 octobre, son concurrent Caterpillar CAT.N a vu son cours chuter d’environ 9% après avoir maintenu ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, dans un contexte de pressions sur les coûts et de surveillance accrue concernant les dépenses et les rendements liés aux centres de données

** L’action DE a progressé d’environ 32% depuis le début de l’année, surperformant largement la hausse d’environ 4% de l’indice S&P 500 Industrials .SPLRCI

** L'action se négociait récemment à 27 fois les bénéfices prévisionnels, soit un niveau supérieur à sa moyenne sur cinq ans de 19 fois, ce qui suggère qu’elle pourrait être surévaluée

** Sur 26 analystes, la répartition des recommandations est la suivante: 17 “achat fort” ou “achat”, 9 “conserver”; objectif de cours médian: 700 dollars