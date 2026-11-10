APERÇU : Le financement de CoreWeave dans le domaine de l'IA sous les projecteurs avant la publication des résultats

** L'action de neocloud CoreWeave CRWV.O a progressé de 0,9 % mardi, à 49,42 dollars, dans l'attente des résultats du troisième trimestre qui seront publiés après la clôture, les investisseurs s'intéressant particulièrement à son carnet de commandes dans le domaine de l'IA et à son endettement

** Selon les données de LSEG, CRWV, soutenue par Nvidia NVDA.O , devrait afficher un chiffre d’affaires trimestriel de 3,5 milliards de dollars, contre 1,4 milliard il y a un an

** La société devrait afficher une perte nette de 844,1 millions de dollars, contre une perte de 110,1 millions de dollars au troisième trimestre 2025, et un BPA ajusté de -1,16 dollar, contre -0,08 dollar il y a un an

** L'action CRWV a chuté de 40 % au cours du dernier mois en raison des inquiétudes concernant le financement par emprunt de la société pour le développement de ses capacités d'IA

** Les analystes de Wells Fargo et de Rosenblatt ont fortement revu à la baisse leurs objectifs de cours respectifs cette semaine, invoquant la hausse des coûts de financement liés à l’extension des centres de données

** Sur 46 analystes, la répartition des recommandations est la suivante: 32 “achat fort” ou “achat”, 12 “conserver” et 2 “vendre” ou “vente forte”

** Le cours cible médian de 126,50 dollars laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 156 % par rapport aux niveaux actuels