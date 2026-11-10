APERÇU : Le financement de CoreWeave dans le domaine de l'IA sous les projecteurs avant la publication des résultats

** L'action de neocloud CoreWeave CRWV.O a progressé de 0,9 % mardi, à 49,42 dollars, dans l'attente des résultats du troisième trimestre qui seront publiés après la clôture, les investisseurs s'intéressant particulièrement à son carnet de commandes dans le domaine de l'IA et à son endettement
** Selon les données de LSEG, CRWV, soutenue par Nvidia NVDA.O , devrait afficher un chiffre d’affaires trimestriel de 3,5 milliards de dollars, contre 1,4 milliard il y a un an
** La société devrait afficher une perte nette de 844,1 millions de dollars, contre une perte de 110,1 millions de dollars au troisième trimestre 2025, et un BPA ajusté de -1,16 dollar, contre -0,08 dollar il y a un an
** L'action CRWV a chuté de 40 % au cours du dernier mois en raison des inquiétudes concernant le financement par emprunt de la société pour le développement de ses capacités d'IA
** Les analystes de Wells Fargo et de Rosenblatt ont fortement revu à la baisse leurs objectifs de cours respectifs cette semaine, invoquant la hausse des coûts de financement liés à l’extension des centres de données
** Sur 46 analystes, la répartition des recommandations est la suivante: 32 “achat fort” ou “achat”, 12 “conserver” et 2 “vendre” ou “vente forte”
** Le cours cible médian de 126,50 dollars laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 156 % par rapport aux niveaux actuels(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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