Aperçu des ETF de matières premières depuis le début de l’année

Depuis le début de l'année 2021, l'indice Bloomberg des matières premières (BCOM) a augmenté de 63 %.

Les ETF de matières premières ont donné aux investisseurs la possibilité d’investir facilement dans une seule matière première ou dans un panier de matières premières – souvent accessibles uniquement par l’achat physique des marchandises ou l’achat de contrats à terme. Les matières premières sont une classe d’actifs qui présente généralement une corrélation négative avec d’autres classes d’actifs, telles que les actions et les obligations, et sont considérées par de nombreux investisseurs comme une couverture contre l’inflation et, parfois, comme des valeurs refuges.

Ces caractéristiques ont été pleinement mises en évidence depuis la réouverture des économies après la pandémie, après qu’une demande refoulée pour divers biens ait fait grimper les prix de la plupart des matières premières à des sommets pluriannuels ou historiques. Depuis le début de l’année 2021, l’indice Bloomberg des matières premières (BCOM), qui reflète la performance d’un large panier de contrats à terme sur les matières premières, a augmenté de 63 %, et a été renforcé par la récente guerre en Ukraine.

Maintenant que le 1er trimestre est dans le ” rétroviseur “, nous passons en revue certaines des principales actions des ETF sur les matières premières en Amérique et en Europe, y compris les flux de fonds et la performance.

Les 5 ETF de matières premières les plus populaires (entrées nettes en USD) en Amérique depuis le début de l’année.

SPDR Gold Shares (GLD): 7,146 millions de dollars

iShares Gold Trust (IAU): 1,647 millions de dollars

iShares Silver Trust (SLV): 841 millions de dollars

Invesco DB Agriculture Fund (DBA): 775 millions de dollars

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC): 704 millions de dollars

Les ETF d’or et d’argent ont été parmi les plus populaires cette année dans un contexte de changement de politiques macroéconomiques et de troubles géopolitiques persistants. L’or et l’argent sont souvent considérés comme des métaux refuges et ont tendance à briller lorsque les incertitudes et la peur règnent sur le marché. Les investisseurs ont également injecté des milliards dans les ETF de matières premières agricoles, car la guerre entre deux des plus grandes nations agricoles a perturbé l’approvisionnement en maïs, en blé et en engrais.

Les 5 ETF sur les matières premières les plus performants en Amérique YTD

Horizons NYMEX Natural Gas ETF (HUN): +53%

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK): +43%

Invesco DB Energy Fund (DBO): +40%

Horizons NYMEX Crude Oil ETF (HUC): +36%

Teucrium Wheat Fund (WEAT): 35%

La guerre en cours a stimulé les fonds de l’énergie, du pétrole et du gaz, car les sanctions imposées à la Russie – une puissance pétrolière et gazière – ont suscité la crainte d’une crise énergétique majeure. Les contrats à terme sur le pétrole Brent, le pétrole brut, le gaz naturel américain (Henry Hub) et le gaz européen (TTF) ont tous enregistré des gains de points de pourcentage à deux chiffres cette année.

Les 5 ETF sur les matières premières les plus populaires en Europe depuis le début de l’année.

iShares Physical Gold ETC (SGLN): 3,463 millions de dollars

Invesco Physical Gold ETC (P- ETC) – USD (SGLD): 2,171 millions de dollars

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU): 1,595 millions de dollars

Amundi Physical Gold ETC (GOLD): 579 millions de dollars

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (CCUSAS): 474 millions de dollars

L’appétit pour l’or en Europe est aussi fort qu’en Amérique puisque le top 5 des ETF les plus populaires cette année a été dominé par des fonds offrant une exposition au métal jaune.

Les 5 ETF de matières premières les plus performants en Europe depuis le début de l’année

WisdomTree Heating Oil (HEAT): +63%

WisdomTree Nickel (NICK): +61%

Ridgex GPF Physical Nickel ETC (TNIS): +61%

WisdomTree Natural Gas (NGAS): +60%

WisdomTree Energy (AIGE): +51%

Outre les ETF sur les matières premières énergétiques, les métaux comme le nickel ont connu un parcours impressionnant avec des gains exceptionnels cette année. Le principal catalyseur est constitué par les sanctions imposées à la Russie, qui représente 10 % de l’offre mondiale. Le nickel était déjà en hausse avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la forte demande de l’industrie de l’acier inoxydable et des batteries ayant épuisé les stocks.

