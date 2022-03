Aperçu des ETF d’actions actives 2022

S&P DJI a publié sa recherche semestrielle SPIVA qui mesure la performance des fonds gérés activement par rapport à leurs indices de référence dans le monde entier.

Les ETF à gestion active demeurent des véhicules de placement populaires auprès des investisseurs qui croient que les bons gestionnaires de portefeuille peuvent battre le marché. Cette année, les ETF d’actions actives ont reçu 13,11 milliards de dollars d’entrées nettes, un maigre montant comparé aux ETF d’actions passives, qui ont obtenu 160 milliards de dollars sur la même période. Les ETF d’actions actives domiciliés aux États-Unis ont recueilli 99 % des entrées nettes. L’Europe a enregistré des sorties mineures de 55 millions de dollars (nettes) et l’APAC des entrées nettes de 155 millions de dollars.

Récemment, S&P DJI a publié sa recherche semestrielle SPIVA qui mesure la performance des fonds gérés activement par rapport à leurs indices de référence dans le monde entier. La recherche couvre les fonds en Australie, au Canada, en Europe, en Inde, au Japon, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Lire Active ETFs : Pas une solution miracle

Les résultats de l’année 2021 montrent que dans 16 des 18 catégories de suivi des fonds axés sur les actions américaines, plus de la moitié des fonds ont sous-performé leur indice de référence. En revanche, la moitié des fonds axés sur les actions européennes dans 3 catégories sur 8 ont pu battre leur indice de référence.

Parmi les ETF actifs les plus populaires (en termes d’entrées nettes) en Amérique cette année figurent le JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI, 1,68 milliard de dollars), le ARK Innovation ETF (ARKK, 1,07 milliard de dollars) et le Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV, 510 millions de dollars).

Le JEPI cherche à offrir une partie importante du rendement associé à l’indice S&P 500 avec une volatilité moindre, en plus de générer un flux de revenu mensuel provenant des primes d’options et des dividendes d’actions associés.

En termes d’exposition sectorielle (au 23 mars 2022), le secteur des soins de santé a la pondération la plus élevée (12,5 %), suivi du secteur industriel (12,5 %), des technologies de l’information (11,2 %) et des biens de consommation de base (11,1 %). Le fonds est bien diversifié avec 113 positions, chaque position représentant <2% du portefeuille total (au 22 mars 2022).

JEPI a un ratio de frais total de 0,35 % et se négocie principalement sur le NYSE Arca. Un investissement de 10 000 $ dans JEPI le 4 avril 2020 vaudrait 13 697 $ le 28 février 2022 (+37 %).

En Europe, Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF (FUSS, 410 millions de dollars) JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF – Acc – USD (JREG, 144 millions de dollars), JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (Acc) – GBP Hedged (JGEP, 129 millions de dollars), et JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF – Acc – USD (JREM, 127 millions de dollars) figuraient parmi les ETF d’actions actives les plus ciblés.

Le FUSS investit dans des actions américaines de différents secteurs, dont les technologies de l’information (28 %), la santé (14 %), la consommation discrétionnaire (12 %), les services financiers (11,8 %) et les services de télécommunications (9 %), entre autres. Les principales positions (au 23 mars 2022) sont Apple Inc. (7,2 %), Microsoft Corp. (6,2 %), Amazon.com Inc. (3,9 %), Alphabet Inc. Classe A (2,5 %), et Tesla (2,1 %).

FUSS a un ratio de dépenses total de 0,3 % et se négocie sur plusieurs bourses européennes, notamment la Bourse de Londres (FUSS, GBP ou FUSR, USD), la Deutsche Boerse Xetra (FUSR, EUR), la SIX Swiss Exchange (FUSR, USD ou FUSRCHF, CHF) et la Borsa Italiana (FUSR, EUR).

Depuis sa création le 21 mai 2020, le fonds a généré un rendement cumulé de +54%.

