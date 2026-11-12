APERÇU : Cisco en hausse avant la publication de ses résultats ; l'expansion de l'IA au centre de l'attention

** Les actions de Cisco Systems CSCO.O ont progressé de 0,8 % jeudi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, les investisseurs espérant que le développement de l'IA stimule davantage la croissance du chiffre d'affaires
** Le fabricant d’équipements réseau devrait annoncer une hausse d’environ 22 % de son chiffre d’affaires trimestriel, à 18,135 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 1,33 dollar, contre 1,00 dollar il y a un an, selon LSEG
** Lors de la publication de ses derniers résultats le 12 août , CSCO avait prévu pour l’exercice 2027 un chiffre d’affaires supérieur aux attentes de Wall Street, affichant ainsi sa confiance dans le fait que la forte demande pour ses équipements réseau dédiés à l’IA continuera à alimenter sa croissance
** “Nous restons optimistes quant à la capacité de Cisco à tenir ses prévisions pour l’exercice 2027, grâce à un carnet de commandes solide en fin de trimestre, à une demande en hausse tant chez les clients cloud que non-cloud, et à des tendances favorables dans les domaines de la commutation et du routage”, ont écrit les analystes de BofA Global Research dans une note publiée la semaine dernière
** Le titre a bondi de 32 % depuis le début de l’année, surperformant la hausse de 10 % de l’indice Nasdaq .IXIC
** CSCO affiche actuellement un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 19, supérieur à sa moyenne sur cinq ans de 15, selon les données de LSEG
** Le titre se situe à environ 22 % en dessous de son plus haut historique de clôture, à 130 dollars, atteint le 4 juin 2026(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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