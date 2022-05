Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam: valeur préférée du secteur d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 17:15









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 0,5% profitant de l'analyse positive de Morgan Stanley. Le broker a relevé aujourd'hui sa recommandation sur Aperam, passant de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 46 à 51 euros.



Dans une étude consacrée au secteur européen de l'acier inoxydable, l'intermédiaire dit désormais privilégier le titre Aperam aux dépends de celui Acerinox, sur lequel il abaisse son conseil à 'pondérer en ligne'.



Morgan Stanley fait valoir qu'Aperam est l'aciériste européen ayant jusqu'ici signé la plus mauvaise performance annuelle, ce qui a ramené ses multiples de valorisation à des niveaux jugés excessivement bas, même au regard de sa présence très importante en Europe.



L'analyste ajoute que les récents investissements effectués par le groupe, conjugués au renforcement de son fonds de roulement, augurent d'une bonne résistance de ses résultats et d'un solide taux de conversion en flux de trésorerie lorsque le cycle économique tendra à se normaliser.





