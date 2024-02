Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aperam: une plateforme d'approvisionnement avec Metalshub information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - Aperam, un spécialiste de l'acier inoxydable, a annoncé jeudi qu'il avait fait appel à Metalshub, une plateforme B2B spécialisée dans le négoce de métaux, en vue de la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement numérique.



Le groupe sidérurgique basé au Luxembourg explique que l'adoption de la suite logicielle en mode 'cloud' de Metalshub, qu'il compte intégrer au sein de son architecture IT et ERP existante, va lui permettre d'accéder à un réseau de fournisseurs au niveau mondial et à des informations en temps réel sur les marchés.



Dans un communiqué, Metalshub rappelle que l'approvisionnement en matières premières constitue l'un des facteurs déterminants de la rentabilité des acteurs de l'acier.





