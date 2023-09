Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam: une nouvelle marque pour les produits décarbonés information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 16:55









(CercleFinance.com) - Aperam a annoncé mercredi le lancement de la marque Aperam infinite, appelée à regrouper ses produits et services à faibles émissions de carbone ou neutres en carbone.



Le spécialiste de l'acier inoxydable précise que cette gamme doit permettre à ses clients de se fournir dans des matériaux affichant jusqu'à 85% d'émission en moins que le reste de l'industrie.



Le groupe luxembourgeois s'est donné comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050.





