Aperam, Stellantis, L'Oréal, Vinci... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Aperam

Aperam a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort un bénéfice net de 231 millions d'euros contre 203 millions un an plus tôt. L'Ebitda ajusté s'est élevé à 356 millions d'euros, en croissance de 17,1%. Le chiffre d'affaires du producteur d'acier inoxydable a diminué de 5,1 %, à 6 255 millions d'euros. Le flux de trésorerie disponible avant dividendes s'est élevé à 125 millions d'euros en 2024, comparé à 168 millions d'euros en 2023.

GTT

GTT a annoncé avoir conclu un partenariat avec le transporteur maritime chinois Cosco Shipping dans le domaine du gaz naturel liquéfié. Cet accord a été conclu avec deux filiales du conglomérat chinois, Cosco Shipping LNG Investment et l'exploitant de chantiers navals Cosco Shipping Heavy Industry.

Guerbet

Guerbet, spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, a publié son chiffre d'affaires annuel, en croissance de 7,1% à 841,1 millions d'euros. Cette évolution intègre un effet devises défavorable à hauteur de 12,3 millions d'euros, essentiellement dû aux monnaies sud-américaines et asiatiques. À taux de change constant (TCC), la croissance du chiffre d'affaires ressort à 8,6% en 2024.

Hexaom

Le constructeur français de maisons individuelles livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

JCDecaux

JCDecaux, spécialiste de la communication extérieure, annonce que sa filiale JCDecaux Top Media, détenue majoritairement, a acquis High Traffic Media, acteur majeur de la communication extérieure au Panama (4,4 millions d'habitants). Créée en 2007 par Juan Raul Perez, l'entreprise panaméenne High Traffic Media dispose d'un portefeuille important d'actifs grand format analogiques et digitaux dans la capitale et opère dans le métro de Panama ainsi que dans les plus grands centres commerciaux du pays dont le Multiplaza Panamá, l'un des plus modernes et fréquentés de la région.

L'Oréal

L'Oréal a généré en 2024 un résultat net part du groupe de 6,41 milliards d'euros, en progression de 3,6%. Le résultat d'exploitation du numéro un mondial des cosmétiques a augmenté de 6,7% à 8,687 milliards d'euros, et ressort à 20% du chiffre d'affaires, en progression de 20 points de base. L'Oréal souligne qu'il s'agit de résultats record. Le cash-flow opérationnel a augmenté de 8,6% à 6,644 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 43,48 milliards d'euros, en hausse de 5,6% en publié.

NRJ Group

NRJ Group a fait état d'un chiffre d'affaires annuel de 119,7 millions d'euros, en croissance de 1,4%. Seul le pôle diffusion s'affiche en hausse en rythme annuel (+5,7%) alors que le pôle radio et le pôle télévision ont respectivement décliné de 0,8% et 0,9%. Le groupe reste dans l'attente de la décision du Conseil d'État concernant "le recours qu'il a engagé contre l'exclusion incompréhensible et injustifiée de NRJ 12 de la TNT par l'ARCOM", précise le groupe de médias.

Passat

L'expert de la vente assistée par image dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Sanofi

Sanofi a annoncé son intention d'exécuter un programme de rachat d'actions en 2025 d'un montant de 5 milliards d'euros, de préférence par le biais de transactions en bloc et sur le marché ouvert, dans le but de les annuler. Une première tranche de ce programme a été annoncée le 3 février 2025 et finalisée le 5 février 2025, pour un montant de 3 milliards d'euros, sous la forme d'une transaction de bloc hors marché avec l'actionnaire de longue date L'Oréal.

Stellantis

Stellantis et Mistral AI renforcent leur partenariat stratégique pour améliorer l'expérience clients, le développement des véhicules et la fabrication. Les deux entités approfondissent leur collaboration s pour intégrer l'IA dans de plusieurs domaines, de l'ingénierie automobile aux expériences embarquées. Ce partenariat s'appuie sur l'expertise de Mistral AI en matière de modèles de langage étendus (LLM) et d'automatisation pour intégrer l'intelligence artificielle dans nombreux systèmes et applications au sein de Stellantis.

Viel & Cie

Viel & Cie a fait part d'une croissance de son activité en 2024 avec un chiffre d'affaires consolidé de 1 179,3 millions d'euros, en hausse de 9,4% à cours de change courants. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaire consolidé s'établit à 299,6 millions d'euros en croissance de 9,9% à cours de change courants et en hausse de 9,2% à cours de change constants par rapport au quatrième trimestre 2023. La société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des entreprises du secteur de la finance publiera ses résultats de l'exercice 2024 le 27 mars 2025.

Vinci

Vinci a déclaré un chiffre d'affaires 2024 en hausse de 4%, à 71,6 milliards d'euros, et une marge opérationnelle sur activité de 12,6% contre 12,1% un an auparavant. Le groupe a vu sa part de l'international augmenter, représentant désormais plus de la moitié du résultat net du groupe qui est ressorti à 4,81 milliards d'euros, en amélioration de 3,4%. "Dans un environnement économique et géopolitique plus incertain, le groupe dispose ainsi d'une bonne visibilité sur l'évolution de son activité et aborde l'année 2025 avec confiance et sérénité", précise un communiqué.