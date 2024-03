Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aperam: sortie prochaine du BEL20 information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 15:05









(CercleFinance.com) - A l'issue de son examen complet annuel de mars 2024 des indices de la famille BEL, Euronext fait part de la sortie des titres du sidérurgiste Aperam et de l'opérateur télécoms Proximus de l'indice BEL20, au profit des actions Euronav et Lotus Bakeries.



Aperam et Proximus prendront la place de ces deux titres au sein du Bel Mid, indice dont sera par ailleurs exclu Agfa-Gevaert. La modification de la composition de ces indices sera effective à partir du lundi 18 mars.





