(CercleFinance.com) - Aperam ricoche sous l'oblique des 51,5E (issue du zénith des 54,7E du 13/08 puis 52E du 4/11) : le titre reflue sous les 49,58E et pourrait aller chercher du soutien au niveau du support oblique moyen terme qui gravite vers 45,5E.

