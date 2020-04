Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam : report du programme de rachats d'actions Cercle Finance • 01/04/2020 à 07:40









(CercleFinance.com) - Aperam annonce un report prudent du démarrage de son programme de rachat d'actions de six mois, afin d'évaluer la gravité et la durée de la contraction économique liée à la crise sanitaire, tout en conservant les dividendes annoncés. 'Un vaste programme de variabilisation des coûts et de réduction des dépenses a été lancé et sera réalisé grâce aux efforts de tous nos collaborateurs', précise en outre le fabricant d'aciers inoxydables, électriques et spéciaux.

