(CercleFinance.com) - Aperam (+3,4%) repart très fort vers 34E (plancher du 12 mais 2022): le titre efface définitivement la résistance des 32E et semble viser le comblement du 'gap' des 35,05E du 10 juin, et pourrait enchainer avec le comblement du 'gap' des 36,56E du 9 juin.





Valeurs associées APERAM Tradegate +2.60% APERAM Euronext Amsterdam +3.43% APERAM LSE -100.00% APERAM LSE Intl +2.31% APERAM OTCBB 0.00% APERAM Euronext Bruxelles +3.19% APERAM Sibe +3.11%