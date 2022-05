Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam : rechute vers 33,85E information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 10:34









(CercleFinance.com) - La cassure des 34,8E est actée et Aperam rechute vers 33,85E, glissant au sein d'un canal baissier inauguré sous 55E le 11 février dernier.

L'enfoncement du plancher des 34,5E du 18 février 2021 et 28 au 30/12/2020 risque de déclencher une glissade en direction de l'ex-résistance des 25,8/26E des 16 juin au 20 octobre 2020 puis du 'gap' des 23,5E du 2/11/2020.





