(CercleFinance.com) - Aperam rechute de -4% vers 37,7E: le basculement sous les 39E risque de préfigurer une glissade vers 35,7/35,8E (le plancher des 7 avril et 24 mai).

Le 'point bas' des 34,15E du 12 mai ne serait alors plus très loin et le support suivant se situerait vers 32,3E (l'e-zénith du 20/02/2020).





Valeurs associées APERAM Tradegate -0.03% APERAM Euronext Amsterdam -3.87% APERAM LSE -100.00% APERAM LSE Intl +2.37% APERAM OTCBB 0.00% APERAM Euronext Bruxelles -36.70% APERAM Sibe -3.40%