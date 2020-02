Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam : programme de rachats d'actions Cercle Finance • 05/02/2020 à 09:19









(CercleFinance.com) - Le fabricant d'acier inoxydable Aperam annonce un programme de rachat d'actions, précisant que les actions ainsi acquises dans le cadre de ce programme sont destinées à être annulées pour réduire son capital. Il a l'intention de racheter par jour un nombre variable d'actions au prix du marché pour un montant agrégé maximum de cent millions d'euros et un maximum de 3,8 millions d'actions sur une période allant du 8 février au 30 décembre 2020. Simultanément, la famille Mittal a l'intention de conclure un accord avec Aperam, afin de vendre, chaque jour au-cours duquel Aperam a acheté des actions dans le cadre du programme, un nombre équivalent d'actions à la proportion de la famille Mittal.

Valeurs associées APERAM Tradegate +9.09% APERAM Euronext Amsterdam +7.96% APERAM LSE Intl +7.66% APERAM OTCBB -100.00% APERAM Euronext Bruxelles +6.67% APERAM Sibe +6.12%