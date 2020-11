Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam prévoit une amélioration de son Ebitda au T4 par rapport au T3 Reuters • 04/11/2020 à 07:06









4 novembre (Reuters) - * APERAM-EBITDA DE 65 MILLIONS D'EUROS AU T3 CONTRE 49 MILLIONS D'EUROS AU T2 * APERAM-BÉNÉFICE NET DE 24 MILLIONS D'EUROS AU T3, CONTRE 21 MILLIONS D'EUROS AU T2 * APERAM PRÉVOIT UN EBITDA AU T4 SUPÉRIEUR À CELUI DU T3 * APERAM PRÉVOIT UNE BAISSE DE LA DETTE FINANCIÈRE NETTE AU T4 PAR RAPPORT AU T3 (111 MILLIONS D'EUROS) (Bureau de Paris)

Valeurs associées APERAM Euronext Amsterdam 0.00%