Aperam, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 3 juin 2022

Aperam a confirmé que des discussions " très préliminaires avec Acerinox concernant une éventuelle transaction qui pourrait aboutir à un regroupement d'entreprises ont été engagées récemment ". " Ces discussions n'en sont qu'à leurs débuts, et aucun accord n'a été conclu quant à la portée, la structure ou les conditions d'une éventuelle transaction. Il n'y a aucune certitude qu'un tel accord sera conclu ou, le cas échéant, à quelles conditions " a précisé le spécialiste de l'acier onoxydable. Aperam informera le marché, conformément à ses obligations légales, dès qu'elle sera tenue de le faire.

Points-clés

- Numéro un mondial de l’acier et quatrième des alliages et aciers spéciaux, né en 2010 de la scission d’avec ArcelorMittal ;

- Chiffre d’affaires de 5,1 Mds€, réparti entre l’Europe pour 67 %, les Amérique pour 29 %, l’Asie pour 4 % et réalisé à 71 % dans les aciers inoxydables et électriques, à 28 % dans les services & solutions puis dans les alliages et aciers spéciaux ;

- Portefeuille de clientèle équilibré - 27 % pour la construction, 20 % pour la restauration et les services, 21 % pour l’industrie, 19% pour l’automobile, 8 % pour l’énergie et la chimie et 5 % pour les transports ;

- Modèle d’affaires fondé sur le maintien de la place de leader mondial du secteur dans la discipline financière, de leader européen par le plus bas niveau des coûts de production, sur le plus haut rendement pour l’actionnaire et sur le recours aux acquisitions pour nourrir la croissance ;

- Société contrôlée à 31% (41 % des droits de vote) par la famille Mittal, Lakshmi N. Mittal présidant le conseil d’administration de 7 membres et Timoteo Di Maulo étant directeur général ;

- Bilan sain avec un ratio de dette sur capitaux propres de 16 % et 932 M€ de disponibilités.

Enjeux

- Stratégie « Leadership Journey », prolongé en 2 phases, 4 et 5, jusqu’en 2023 et 2025 : économies de coûts de 150 M€ sur 2021-2023 / montée en puissance de l’activité Services & solutions ;

- Stratégie d’innovation avec 4 centres de R&D au service de la transition énergétique : aciers pour les solutions d’e-mobilité, pour les installations solaires ou éoliennes, pour les installations d’hydrogène ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone pour 2050 : objectif intermédiaire 2030, vs 2015, d’une baisse de 30 % des émissions / en se focalisant sur les acquis - l’offre de produits « Green Steel » non toxiques et renouvelables à 100 %, l’empreinte CO2 la plus basse du secteur, le recours à 33 % aux renouvelables dans la consommation électrique et le recyclage de 80 % des déchets / lancement du 1er emprunt « vert » ;

- Fortes positions en Europe et au Brésil en tant que seul producteur d’acier pour l’Amérique du sud, deux régions ayant adopté des mesures anti-dumping contre les aciers chinois et taïwanais.

Défis

- Disparité de marge opérationnelle entre la branche aciers, la plus rentable, et services & solutions ;

- Tensions avec l’Indonésie autour de la livraison de matières premières ;

- Intégration d’ELG, leader du recyclage de l’acier inoxydable et des superalliages ;

- Objectifs précisés après un 1er trimestre dynamique : 2ème trimestre 2022 d’un résultat d’exploitation en hausse vs celui du 1er trimestre et d’une dette nette en légère diminution / 2022 : investissements autour de 300 M€ ;

- Dividende 2021 de 2 € et lancement de rachats d’actions.

