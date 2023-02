Aperam, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du vendredi 10 février 2023

(AOF) - Aperam (- 7,40% à 33,66 euros)

Le spécialiste de l'acier inoxydable a chuté dans le sillage de ses comptes du quatrième trimestre. Sur cette période, l'Ebitda est ressorti à 129 millions d'euros, comparé à 462 millions d'euros au quatrième trimestre 2021. Il est prévu que l'Ebitda du premier trimestre 2023 augmente par rapport au niveau du quatrième trimestre 2022. Le résultat net enregistré par la société est nul pour le quatrième trimestre de 2022, contre un bénéfice net de 121 millions d'euros pour le troisième trimestre de 2022. Les flux de trésorerie générés par l'exploitation au quatrième trimestre 2022 ont été de 209 millions d'euros. Timoteo Di Maulo, CEO Aperam, a commenté: " Le quatrième trimestre a été un trimestre exigeant. Le déstockage et les craintes de récession ont affecté la demande, tandis que l'inflation des coûts et les effets de valorisation ont pesé sur les résultats ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Numéro un mondial de l’acier et quatrième des alliages et aciers spéciaux, né en 2010 de la scission d’avec ArcelorMittal ;

- Chiffre d’affaires de 5,1 Mds€, réparti entre l’Europe pour 67 %, les Amérique pour 29 %, l’Asie pour 4 % et réalisé à 71 % dans les aciers inoxydables et électriques, à 28 % dans les services & solutions puis dans les alliages et aciers spéciaux ;

- Portefeuille de clientèle équilibré -27 % pour la construction, 20 % pour la restauration et les services, 21 % pour l’industrie, 19% pour l’automobile, 8 % pour l’énergie et la chimie et 5 % pour les transports ;

- Modèle d’affaires fondé sur le maintien de la place de leader mondial du secteur dans la discipline financière, de leader européen par le plus bas niveau des coûts de production, sur le plus haut rendement pour l’actionnaire et sur le recours aux acquisitions pour nourrir la croissance ;

- Société contrôlée à 31% (41 % des droits de vote) par la famille Mittal, Lakshmi N. Mittal présidant le conseil d’administration de 7 membres et Timoteo Di Maulo étant directeur général ;

- Bilan sain avec un nouveau recul de la dette nette à 571 M€.

Enjeux

- Stratégie « Leadership Journey », prolongé en 2 phases, 4 et 5, jusqu’en 2023 et 2025 : économies de coûts de 150 M€ sur 2021-2023 / montée en puissance de l’activité Services & solutions ;

- Stratégie d’innovation avec 4 centres de R&D au service de la transition énergétique : aciers pour les solutions d’e-mobilité, pour les installations solaires ou éoliennes, pour les installations d’hydrogène ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone pour 2050 : objectif intermédiaire 2030, vs 2015, d’une baisse de 30 % des émissions, en se focalisant sur les acquis - l’offre de produits « Green Steel » non toxiques et renouvelables à 100 %, l’empreinte CO2 la plus basse du secteur, le recours à 33 % aux renouvelables dans la consommation électrique et le recyclage de 80 % des déchets / lancement du 1 er emprunt « vert » ;

- Intégration d’ELG, leader du recyclage de l’acier inoxydable et des superalliages ;

- Fortes positions en Europe et au Brésil en tant que seul producteur d’acier pour l’Amérique du sud, deux régions ayant adopté des mesures anti-dumping contre les aciers chinois et taïwanais.

Défis

- Disparité de marge opérationnelle entre la branche aciers, la plus rentable, et services & solutions ;

- Tensions avec l’Indonésie autour de la livraison de matières premières ;

- Recul des expéditions lors du 2 ème trimestre en raison de conditions de marché difficiles en Europe ;

- Après un 6 ème trimestre consécutif record en termes de bénéfice net, objectifs pour le 3ème trimestre 2022 d’un résultat d’exploitation en repli sur celui du 2 nd trimestre et d’une diminution de la dette nette puis, pour l’année entière, d’investissements autour de 300 M€ ;

- Extension du programme de rachats d’actions.

Une transition écologique qui porte les prix des métaux

La transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. Ainsi les prix du lithium ont bondi de 100 % l'an dernier, soutenus par les ventes de voitures électriques. Les besoins de métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le graphite, ou le nickel devraient s'envoler d'ici à 2050. La guerre en Ukraine a renforcé la progression des prix car la Russie est un producteur important de matières premières minérales, en particulier d'aluminium, de palladium, de nickel et de titane. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique. L'Europe s'est mobilisée sur les métaux stratégiques avec l'objectif de renforcer sa souveraineté.