Aperam, parmi les plus fortes hausses du SBF 120 à la mi-séance du mardi 11 janvier 2022

Aperam (+6,88% à 52,50 euros)





L'action est portée par une note favorable d'analyste. En effet, Deutsche Bank a repris le suivi du titre avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 67 euros.





Points-clés

- Numéro un mondial de l’acier et quatrième des alliages et aciers spéciaux, né en 2010 de la scission d’avec ArcelorMittal ;

- Chiffre d’affaires de 3,6 Mds€, réparti entre l’Europe pour 66 %, les Amérique pour 27 %, l’Asie et l’Afrique pour 7 % et réalisé à 46 % dans les aciers inoxydables et électriques, à 40 % dans les services & solutions puis à 14 dans les alliages et aciers spéciaux;

- Portefeuille de clientèle équilibré -24 % pour la construction, 22 % pour la restauration et les services, 21 % pour l’industrie, 16 % pour l’automobile, 12 % pour l’énergie et la chimie et 5 % pour les transports ;

- Modèle d’affaires fondé sur le maintien de la place de leader mondial du secteur dans la discipline financière, de leader européen par le plus bas niveau des coûts de production, sur le plus haut rendement pour l’actionnaire et sur le recours aux acquisitions pour nourrir la croissance ;

- Société contrôlée à 39.08% (40,94 % de droits de vote) par la famille Mittal, Lakshmi N. Mittal présidant le conseil d’administration et Timoteo Di Maulo étant directeur général ;

- Bilan sain avec un ratio de dette sur capitaux propres de 3 %.

Enjeux

- Stratégie « Leadership Journey », prolongé en 2 phases, 4 et 5, jusqu’en 2023 et 2025 : économies de coûts de 150 M€ sur 2021-2023 / montée en puissance de l’activité Services & solutions ;

- Stratégie d’innovation avec 4 centres de R&D au service de la transition énergétique : aciers pour les solutions d’e-mobilité, pour les installations solaires ou éoliennes, pour les installations d’hydrogène ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone pour 2050 : objectif intermédiaire 2030, vs 2015, d’une baisse de 30 % des émissions, en se focalisant sur les acquis - l’offre de produits « Green Steel » non toxiques et renouvelables à 100 %, l’empreinte CO2 la plus basse du secteur, le recours à 33 % aux renouvelables dans la consommation électrique et le recyclage de 80 % des déchets ;

- Impact sur la rentabilité du groupe du site de Genk, le moins coûteux d’Europe ;

- Fortes positions en Europe et au Brésil en tant que seul producteur d’acier pour l’Amérique du sud, deux régions ayant adopté des mesures anti-dumping contre les aciers chinois et taïwanais.

Défis

- Disparité de marge opérationnelle entre la branche aciers, la plus rentable, et services & solutions ;

- Tensions avec l’Indonésie autour de la livraison de matières premières ;

- A fin septembre 2021, hausse de 37 % du chiffre d’affaires et bénéfice net multiplié par 7.



Les métaux engagés dans un " supercycle "

Plusieurs experts emploient ce terme pour évoquer la progression des cours dans les années à venir. Le cuivre et l'aluminium, qui ont un rôle central dans les politiques de décarbonation, présentent des besoins d'investissements importants. La production de cuivre devrait baisser en 2023 si de nouvelles mines ne sont pas explorées.

Atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat entraînera une multiplication par six de la demande de minerais d'ici à 2040. Or l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que l'offre limitée de minerais critiques tels que le lithium ou le nickel menace la transition énergétique. Le délai d'investissement est long car plus de seize années en moyenne sont nécessaires entre la découverte et la première production d'un projet minier.