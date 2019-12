Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam : objectifs environnementaux fixés pour 2030 Cercle Finance • 16/12/2019 à 08:12









(CercleFinance.com) - Le producteur d'acier inoxydable Aperam annonce ses objectifs pour réduire significativement son empreinte environnementale d'ici 2030 et son ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 sur ses opérations européennes. A comparer à 2015, il vise pour 2030 des baisses de 15% en émissions CO2, 11% en consommation d'énergie (électricité et gaz naturel), 40% en prélèvements d'eau, 70% en émissions de poussières, ainsi qu'un taux de recyclage des déchets de plus de 97%. Ces objectifs remplacent ceux de 2020 sur lesquels Aperam affirme avoir déjà fait des progrès substantiels. La société continuera à publier son niveau d'avancement au regard de ces nouveaux objectifs 2030 dans son rapport de développement durable.

Valeurs associées APERAM Tradegate 0.00% APERAM Euronext Amsterdam +1.03% APERAM LSE Intl +0.75% APERAM OTCBB -100.00% APERAM Euronext Bruxelles +2.78% APERAM Sibe +0.61%