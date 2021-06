Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam : nouveau record absolu à 48,94E Cercle Finance • 01/06/2021 à 17:43









(CercleFinance.com) - Aperam établit un nouveau record absolu à 48,94E (un peu au-delà des 48,81E du 7 mai) et semble s'extraire par le haut du corridor 44/47,6E, ce qui induit un potentiel de hausse vers 51,2E (report d'amplitude)

Valeurs associées APERAM Tradegate +5.83% APERAM Euronext Amsterdam +4.93% APERAM LSE Intl +4.24% APERAM OTCBB 0.00% APERAM Euronext Bruxelles -45.47% APERAM Sibe +6.36%