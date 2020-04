Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam : nouveau directeur financier début mai Cercle Finance • 07/04/2020 à 08:07









(CercleFinance.com) - Aperam annonce la nomination de Sudhakar Sivaji comme nouveau directeur financier à compter du 6 mai, suite a? la de?mission de Sandeep Jalan qui quitte le sidérurgiste pour poursuivre d'autres opportunités de carrière en dehors du secteur. Sudhakar Sivaji dispose de près de 20 ans d'expérience dans le domaine de la finance et des projets de transformation. Plus récemment, il dirigeait les programmes de performance et de restructuration du groupe allemand thyssenkrupp depuis 2019.

Valeurs associées APERAM Tradegate +1.43% APERAM Euronext Amsterdam +6.74% APERAM LSE Intl +5.84% APERAM OTCBB 0.00% APERAM Euronext Bruxelles +42.64% APERAM Sibe 0.00%