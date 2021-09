Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam : note positive de broker, fuse vers 48E information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 10:32









(CercleFinance.com) - Aperam bénéficie d'une note positive d'un broker qui stoppe la décrue du titre sur 46/46,5E (ex-plancher du 19/07), le titre fuse vers 48E. Aperam pourrait renouer avec le récent pic des 49,35E, résistance oblique (ex-support ascendant) testée le 23/09 (elle gravite désormais vers 49,6E).

Valeurs associées APERAM Tradegate -0.66% APERAM Euronext Amsterdam +2.71% APERAM LSE Intl +0.91% APERAM OTCBB 0.00% APERAM Euronext Bruxelles -46.52% APERAM Sibe -1.44%