Aperam : nomination d'un nouveau CEO pour un segment

(CercleFinance.com) - Le groupe Aperam annonce ce matin qu'Ines Kolmsee, actuelle CEO du segment Services & Solutions, a décidé de quitter la société 'pour poursuivre d'autres opportunités de carrière'. Nicolas Changeur est ainsi nommé CEO du segment Services & Solutions. 'Nicolas Changeur est membre de l'équipe de direction, et Chief Marketing Officer du groupe depuis novembre 2014', rappelle Aperam.

