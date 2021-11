Aperam malmené après un troisième trimestre contrasté

(AOF) - Aperam abandonne près de 7% à 47,93 euros. La publication de résultats trimestriels contrastés semble inciter les investisseurs à prendre une partie de leurs bénéfices sur un titre qui affiche, malgré ce trou d'air, une hausse de 41% depuis le début de l'année. Ce matin, Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 48 euros sur le spécialiste de l'acier inoxydable, coté à Amsterdam mais encore membre du SBF 120. Le broker a salué un Ebitda record, supérieur de 2% au consensus grâce à des prix de vente élevés et une bonne performance au Brésil.

Aperam a réalisé au troisième trimestre 2021 un bénéfice net de 201 millions d'euros, en baisse de 5,6% par rapport au trimestre précédent. Au troisième trimestre 2020, le bénéfice s'était établi à 24 millions en raison des restrictions sanitaires.

L'Ebitda ajusté est ressorti en hausse de 6,2% d'un trimestre à l'autre pour atteindre un record de 278 millions.

Le chiffre d'affaires, toujours d'un trimestre à l'autre, a reculé de 1,2% à 1,257 milliard.

Les expéditions d'acier ont atteint 421 milliers de tonnes au troisième trimestre 2021, en baisse de 12% par rapport à des expéditions d'acier de 481 milliers de tonnes au deuxième trimestre 2021.

Le flux de trésorerie générés par l'exploitation a atteint 110 millions au troisième trimestre 2021, comparé à 115 millions au deuxième trimestre 2021.

Le flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachats d'actions s'est élevé à 90 millions d'euros au troisième trimestre 2021, comparé à 87 millions d'euros au deuxième trimestre 2021.

L'ex-filiale d'ArcelorMittal prévoit que son Ebitda ajusté au quatrième trimestre 2021 soit à un niveau légèrement supérieur à celui du troisième trimestre 2021, "et ce malgré l'impact croissant de la hausse des prix de l'énergie et un trimestre plus faible sur le plan saisonnier au Brésil".

Il prévoit par ailleurs un flux de trésorerie disponible légèrement plus élevé au quatrième trimestre 2021.

Enfin, le groupe industriel "envisage le premier trimestre 2022 avec confiance".

Les métaux engagés dans un " supercycle "

Plusieurs experts emploient ce terme pour évoquer la progression des cours dans les années à venir. Le cuivre et l'aluminium, qui ont un rôle central dans les politiques de décarbonation, présentent des besoins d'investissements importants. La production de cuivre devrait baisser en 2023 si de nouvelles mines ne sont pas explorées.

Atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat entraînera une multiplication par six de la demande de minerais d'ici à 2040. Or l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que l'offre limitée de minerais critiques tels que le lithium ou le nickel menace la transition énergétique. Le délai d'investissement est long car plus de seize années en moyenne sont nécessaires entre la découverte et la première production d'un projet minier.