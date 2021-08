Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aperam : M&G passe sous les 5% des droits de vote information fournie par Cercle Finance • 12/08/2021 à 13:58









(CercleFinance.com) - La société de gestion britannique M&G a franchi en baisse le seuil des 5% des droits de vote du groupe Aperam, selon un avis déposé hier auprès de l'autorité des marchés luxembourgeois. Suite à une cession d'actions, M&G détient désormais 3,8% des droits de vote du fabricant d'aciers inoxydables et d'aciers spéciaux, contre une participation de 5,1% précédemment. En tenant compte d'autres instruments financiers, sa participation atteint 5,1% contre 5,4% auparavant, montre l'avis de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF).

