Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aperam: le consensus pour le 2ème trimestre dévoilé information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 11:11









(CercleFinance.com) - Aperam a annoncé lundi que le consensus des analystes visait à ce jour un Ebitda ajusté de 73 millions d'euros au titre du deuxième trimestre.



A titre de comparaison, le fabricant d'aciers inoxydables et d'aciers spéciaux avait déclaré - lors de sa dernière publication de résultats - viser pour le deuxième trimestre un Ebitda ajusté supérieur aux 55 millions d'euros qui avaient été enregistrés sur les trois premiers mois de l'année.



Le groupe avait justifié la perspective d'un résultat opérationnel en hausse par des volumes de livraisons vus en légère progression accompagnés de prix de vente attendus stables.



Suite à ces annonces, le titre Aperam progressait de plus de 4% lundi matin sur Euronext Paris.



Aperam prévoit de publier ses résultats de deuxième trimestre le 1er août prochain.





Valeurs associées APERAM 25,26 EUR Euronext Amsterdam +4,64%