Aperam : l'UE autorise l'acquisition de ELG Haniel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition de la société allemande ELG Haniel par Aperam S.A. La société ELG Haniel est spécialisée dans le commerce, le traitement et le recyclage de matières premières pour l'industrie de l'acier inoxydable, tandis que Aperam fabrique des produits en acier inoxydable et autres alliages spéciaux. La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence puisque : (i) les clients auront la possibilité de s'approvisionner en ferraille d'acier inoxydable auprès de plusieurs fournisseurs alternatifs; et (ii) les fournisseurs de ferraille en acier inoxydable auront la possibilité de diversifier leurs ventes de ferraille en acier inoxydable.

